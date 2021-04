ESNY’s 2021 NBA Draft Tracker keeps tabs on the early entries who have already announced their intent to leave school.

With the college season over, players are declaring for the 2021 NBA Draft. Declaring for the draft does not mean that the players are locked into leaving, but guys are allowed to test the waters.

The Brooklyn Nets are a bonafide championship contender while the New York Knicks are fighting for a playoff spot. Regardless, there are a few early entrants who are sure to be on their radar.

Let’s take a look at the 2021 NBA Draft early entries thus far. Plenty of these guys appear on ESNY’s NBA Mock Drafts 1.0 and 2.0:

2021 NBA Draft Early Entries

Ochai Agbaji | SG | Jr. | Kansas

ESNY Mock Draft 2.0 — No. 25

James Akinjo | PG | Jr. | Arizona

Keve Aluma | PF | R-Jr. | Virginia Tech

Avery Anderson III | PG | Soph. | Oklahoma State

Eric Ayala | SG | Jr. | Maryland

Joel Ayayi | SG | R-Jr. | Gonzaga

ESNY Mock Draft 2.0 — No. 26

Armando Bacot | C | Soph. | North Carolina

Marcus Bagley | SF | Fr. | Arizona State

Geo Baker | SG | Sr. | Rutgers

Scottie Barnes | PF | Fr. | Florida State

ESNY Mock Draft 1.0 — No. 6

ESNY Mock Draft 2.0 — No. 5

Charles Bassey | C | Jr. | Western Kentucky

ESNY Mock Draft 2.0 — No. 28 — Nets

Giorgi Bezhanishvili | PF | Jr. | Illinois

Brandon Boston Jr. | SG | Fr. | Kentucky

ESNY Mock Draft 1.0 — No. 17

ESNY Mock Draft 2.0 — No. 27

James Bouknight | SG | Soph. | UConn

ESNY Mock Draft 1.0 — No. 11

ESNY Mock Draft 2.0 — No. 14

Sardaar Calhoun | SG | Jr. | Florida State

Marcus Carr | PG | R-Jr. | Minnesota

Colin Castleton | C | Jr. | Florida

Julian Champagnie | SF | Soph. | St. John’s

Justin Champagnie | SF | Soph. | Pittsburgh

Josh Christopher | SG | Fr. | Arizona State

ESNY Mock Draft 1.0 — No. 26

ESNY Mock Draft 2.0 — No. 16

Moussa Cisse | C | Fr. | Memphis

Terrence Clarke | SG | Fr. | Kentucky

Sharife Cooper | PG | Fr. | Auburn

ESNY Mock Draft 1.0 — No. 20

Jermaine Couisnard | SG | R-Soph. | South Carolina

Cade Cunningham | SG | Fr. | Oklahoma State

ESNY Mock Draft 1.0 — No. 1

ESNY Mock Draft 2.0 — No. 1

Kendric Davis | PG | Jr. | SMU

Darius Days | PF | Jr. | LSU

Ayo Dosunmu | PG | Jr. | Illinois

ESNY Mock Draft 1.0 — No. 21 — Knicks

ESNY Mock Draft 2.0 — No. 19

David Duke | PG | Jr. | Providence

ESNY Mock Draft 2.0 — No. 24

Tahj Eaddy | PG | R-Sr. | USC

Nojel Eastern | SG | R-Jr. | Howard

Trent Frazier | PG | Sr. | Illinois

RaiQuan Gray | PF | R-Jr. | Florida State

Quentin Grimes | SG | Jr. | Houston

Javion Hamlet | PG | R-Sr. | North Texas

De’Vion Harmon | PG | Soph. | Oklahoma

Ron Harper Jr. | SF | Jr. | Rutgers

Jay Huff | C | R-Sr. | Virginia

Feron Hunt | SF | Jr. | SMU

Isaiah Jackson | PF | Fr. | Kentucky

Damien Jefferson | SF | R-Sr. | Creighton

Keon Johnson | SG | Fr. | Tennessee

ESNY Mock Draft 1.0 — No. 7

ESNY Mock Draft 2.0 — No. 9

Herbert Jones | SF | Sr. | Alabama

Kai Jones | PF | Soph. | Texas

ESNY Mock Draft 1.0 — No. 9

ESNY Mock Draft 2.0 — No. 15

Scottie Lewis | SG | Soph. | Florida

EJ Liddell | PF | Soph. | Ohio State

Tre Mann | PG | Soph. | Florida

ESNY Mock Draft 1.0 — No. 30

Miles McBride | PG | Soph. | West Virginia

Sean McNeil | SG | R-Jr. | West Virginia

Justin Minaya | SF | R-Jr. | South Carolina

Davion Mitchell | PG | R-Jr. | Baylor

ESNY Mock Draft 2.0 — No. 11

Moses Moody | SG | Fr. | Arkansas

ESNY Mock Draft 1.0 — No. 10

ESNY Mock Draft 2.0 — No. 7

Darryl Morsell | SG | Sr. | Maryland

Alfonso Plummer | SG | Sr. | Utah

Neemias Queta | C | Jr. | Utah State

Austin Reaves | SG | R-Sr. | Oklahoma

Jeremiah Robinson-Earl | PF | Soph. | Villanova

ESNY Mock Draft 1.0 — No. 27 — Nets

Day’Ron Sharpe | C | Fr. | North Carolina

Taz Sherman | SG | Sr. | West Virginia

Javonte Smart | PG | Jr. | LSU

Mike Smith | PG | R-Sr. | Michigan

Jaden Springer | SG | Fr. | Tennessee

ESNY Mock Draft 1.0 — No. 12

ESNY Mock Draft 2.0 — No. 17 — Knicks

DJ Steward | PG | Fr. | Duke

Terry Taylor | SF | Sr. | Austin Peay

JT Thor | PF | Fr. | Auburn

Chandler Vaudrin | SG | Sr. | Winthrop

Duane Washington Jr. | PG | Jr. | Ohio State

Trendon Watford | PF | Soph. | LSU

Aaron Wiggins | SG | Jr. | Maryland

Ziaire Williams | SF | Fr. | Stanford

ESNY Mock Draft 1.0 — No. 13

ESNY Mock Draft 2.0 — No. 12

Jalen Wilson | SF | R-Fr. | Kansas